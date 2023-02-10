2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarının dördüncü maçında, deplasmanda Bursaspor’u 2-1 yenerek puanını 41’e yükseltirken, maç fazlasıyla zirve ortağı oldu ancak, ilk yarının ilk 4 haftasında topladığı puanın gerisinde kaldı.

Sezona, teknik direktör Mert Nobre nezaretinde başlayan Çorum FK, ilk 4 haftada sırasıyla Şanlıurfaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalırken, evinde Somaspor’u 2-0 yendikten sonra, deplasmanda Nazilli Belediye’yi 2-0 mağlup edip, sahasında Bursaspor’u 2-1’lik skorla geçti. 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan Çorum FK, attığı 6 gole karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, Mert Nobre ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına gelen Tahsin Tam nezaretinde daha başarılı sonuçlar almasına ve daha çok puan toplamasına rağmen, ikinci yarının ilk 4 haftasındaki puan performansıyla, ilk yarının aynı periyodundaki puanın gerisinde kaldı.

KAYIP: 2 PUAN

İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da 0-0’lık Şanlıurfaspor beraberliği ile başlayan Çorum FK, ilk yarıda evinde 2-0 yendiği Somaspor’la ikinci yarıda deplasmanda 0-0 berabere kalırken, evinde Nazilli Belediye’yi 4-2, son olarak deplasmanda Bursaspor’u 3-0 mağlup etti.

İkinci yarının ilk 4 haftasında, 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Çorum FK, attığı 7 gole karşılık 2 gol yerken, 8 puan topladı ve ilk yarının aynı periyodundaki performansının 2 puan gerisinde kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

