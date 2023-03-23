On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Sungurlu’da da ilk teravih namazı kılındı. Sungurlular Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle Sungurlu Çarşıbaşı Camisi'ne akın eden yüzlerce kişi yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti.

Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı. 7'den 70'e birçok vatandaşın doldurduğu camilerde güzel görüntüler oluştu.

Mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve muhtaçların her zamankinden daha fazla gözetildiği Ramazan Ayı’nda Kur'an-ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan 2023 gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21-22 ve 23 Nisan günleri kutlanacak.



(Haber Merkezi)

