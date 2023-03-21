Mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği Ramazan Ayı’nda Kur'an-ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan 2023 gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21-22 ve 23 Nisan günleri kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 70 lira olarak belirlendiğini ve fitrelerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere ramazan ayından önce de verilebileceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)

