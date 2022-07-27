Çorum Futbol Kulübü 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını bugün 3.Lig takımı Amasyaspor ile yapacak.

sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum FK'da ilk hazırlık maçı bugün oynanacak. Transfer sürecinin devam etmesi nedeniyle Teknik Direktör Mert Nobre’nin eksiklikleri görmek adına Amasyaspor ile oynanacak bu özel maçta tüm oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

(Rıfat KARA)