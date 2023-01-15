Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçen Çorum Voleybol, ikinci seti 25-20 kaybedince setlerde durum 1-1 oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti de 25-22 kazanan Çorum Voleybol bir kez daha öne geçerken, dördüncü sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk galibiyetini ve ilk puanlarını alan Çorum Voleybol, ligde kalma umutlarını tazelerken, Osmancık Belediyespor’un da ligde kalma mücadelesi veren Çarşamba Gençlikspor’u 3-1 yenmesi, Çorum Voleybol’un umutlarını daha da artırdı. Tokat Gençlikspor 6 puanda, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor ise 7 puanda kaldı.

Çorum Voleybol, 15.hafta maçında, 22 Ocak Pazar günü, lider Bordo Mavi’yi konuk edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

