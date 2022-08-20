2022-2023 amatör futbol sezonunun ilk teknik toplantısı ASKF Başkanı Ferhat Arıcı başkanlığında gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Bakanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda, U14, U15, U16, U18 ve 1.Amatör Küme’nin grupları, statüleri, fikstür kura numaraları ve liglerin başlama tarihleri belirlendi. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, yeni sezonun 24 Eylül Cumartesi günü U18 Ligi maçları ile start alacağını duyurdu.

U18’DE 5 TAKIM MÜCADELE EDECEK

24 Eylül’de başlayacak olan U18 Futbol Ligi’nde 5 takımın mücadele edeceği belirtildi. Tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacak olan U18 Ligi’nde

Alaca Belediye Gençlikspor, Bayat Belediye Gençlikspor, İskilipspor, H.E.Kültürspor ve Mimar Sinan Gençlikspor takımları mücadele edecek. Müsabakalar sonunda sezonu şampiyon tamamlayan takım Çorum’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanacak.

U15 LİGİ 25 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U15 Ligi’nin ise 25 Eylül Pazar günü başlayacağını belirtti. 7 takımın tek grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olan U15 Ligi’nde normal sezon tamamlanmasının ardından ilk 4’de yer alan dört takım çift devreli lig statüsüne göre Play-Off müsabakaları oynayacak. U15 Ligi’nde Mimar Sinan Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor, H.E.Kültürspor, İskilipgücü, Çorumspor, Gençlerbirliği ve Çimentospor mücadele edecek.

U14’E YOĞUN KATILIM

Yeni sezonun ilk teknik toplantısında en yoğun katılım U14 Ligi’ne oldu. 14 takımın mücadele edeceği U14 Ligi ise U15 Ligi’nin bitiminden hemen sonra başlayacağı belirtildi. 14 takımın 2 grupta mücadele edeceği U14 Ligi tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım normal sezonunun ardından Play-Off müsabakaları oynayacak. Çekilen kura çekimi sonunda U14 Ligi’nde A grubunda Çorumspor, Sungurlu Belediyespor, Oğuzlar Belediyespor, Çorum FK, H.E.Kültürspor, 1907 Gençlikspor ve Mimar Sinan Gençlikspor yer alırken, B grubunda ise Mavi Ay Gençlikspor, Gülabibey Gençlikspor, Mecitözüspor, Gençlerbirliği, İskilipgücü, Hattuşa Gençlikspor, Çimentospor ve Vefa Gençlikspor takımları yer aldı.

Maçlar sonunda şampiyon olan takım Çorum’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanacak.

U16’A 7 TAKIM

U16 Futbol Ligi ise 7 takımla oynanacak. Tek grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olan U16 Ligi, 18 Ligi’nin bitiminin ardından başlayacak. U16 Ligi’nde normal sezonu ilk 4’de tamamlayan dört takım çift devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacak. U16 Ligi’nde ise Mecitözü Gençlerbirliği, Gülabibey Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor, H.E.Kültürspor, Çimentospor, Mimar Sinan Gençlikspor ve Gençlerbirliği takımları mücadele edecek.

1.AMATÖR KÜME KASIM’DA BAŞLIYOR

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin başlama tarihi ise Kasım ayı olarak belirlendi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin kesin başlama tarihinin Bölgesel Amatör Lig fikstürünün çekilmesinin ardından açıklanacağını belirtirken, Kasım ayı içerisinde başlamasının muhtemel olduğunu belirtti. 1.Amatör Küme’de yeni sezonda Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor, İskilipgücü, İskilipspor, Ulukavakspor, Gülabibey Gençlikspor, Alaca Belediye Gençlikspor ve Çorumspor olmak üzere 9 takımın mücadele edeceği duyuruldu. Tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacak olan 1.Amatör Küme’de sezonu şampiyon tamamlayan takım BAL takımı ile baraj müsabakası oynayacak. Müsabakalar sonunda sezonu son sırada tamamlayan takım ise 2.Amatör Küme’ye düşecek.

(Rıfat KARA)

