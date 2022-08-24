"Birlikte başaracağız" sloganıyla şampiyonluk mücadelesi vereceği sezonun ilk maçını Pazar günü, Şanlıurfaspor'la deplasmanda oynayacak olan Çorum FK'ya AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'dan destek geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, milletvekili Oğuzhan Kaya'nın, Çorum FK'nın Şanlıurfa maçının deplasman giderlerini üstlendiği belirtilirken, "TFF 2.Lig'in ilk haftasında, deplasmanda karşılaşacağımız Şanlıurfaspor maçının deplasman giderleri, Çorum FK Parti Milletvekili Sayın Oğuzhan Kaya tarafından karşılanmıştır. Kendisine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

Çorum FK, Pazar günü oynayacağı maç için Cuma akşam, Ankara'dan 20.00 uçağı ile Şanlıurfa'ya gidecek olup, 29 Ağustos Pazartesi günü de 08.00 uçağı ile Ankara'ya dönecek.

(Hüseyin AŞKIN)

