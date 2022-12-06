2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günkü 2-1’lik Menemen galibiyetiyle puanını 29’a yükseltti ve ilk 15 haftalar itibariyle puan rekoru kırdı.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, ilk 15 haftalar itibariyle en çok puanı bu sezon topladı. Teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesinden sonra çıktığı 4 maçı da kazanan Çorum FK, geride kalan 15 haftalık periyotta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 29 puan topladı. Bu maçlarda 24 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü. Çorum FK’nın topladığı 29 puan, ilk 19 haftalar itibariyle ulaştığı en yüksek puan olarak kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlı ekibin, 2012-2013 ve 2020-2021 sezonlarında topladığı 19’ar puan, ilk 15 haftaların “en az puanı” oldu.

Çorum FK, 2013-2014 Sezonunda 28, 2014-2015 Sezonunda 27, 2015-2016 Sezonunda 20, 2016-2017 Sezonunda 25, 2017-2018 Sezonunda 28, 2018-2019 Sezonunda 22, 2019-2020 Sezonunda 28, 2021-2022 Sezonunda da yine 28 puan toplamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

