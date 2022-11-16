Çorum Belediyesi, açtığı yeni yollarla şehrin ulaşım konforunu artırıyor. Çiftlik Pınarı Caddesi ile Akşemseddin Caddesini buluşturan 30 metre genişliğindeki alternatif yeni yol çalışması İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Yolu üstgeçidindeki trafik sorununa çözüm olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un trafik sorunu bakımından son derece hayati öneme sahip olan yolda incelemelerde bulundu. Bir yandan altyapı çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan açtıkları yeni yollarla trafik sorununa neşter vurduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Açtığımız yeni yol ile şehrimizin trafik yoğunluğu önemli ölçüde çözülme kavuşacak.” dedi.

Başkan Aşgın “İlim Yayama Cemiyeti kavşağındaki trafik kazaları, pazartesi pazarından kaynaklı trafik sıkışıklıkları bizi alternatif çözümler sunmaya yöneltti. Biz de Çorum Belediyesi olarak 4 aydır bu konu üzerinde yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Burası Adnan Özejder Caddemize inen yolumuzun aşağı kısmı ve Binevler ve Buharaevler istikametine çıkan 30 metre genişliğe sahip bir yol. Önümüzdeki hafta asfalt çalışmasını tamamlayarak trafik sorunlarına çok önemli bir neşter vurmuş olacağız. Bu sayede Binevler ve Buharaevler istikametine giden ve Samsun istikametine doğru Ulukavak’ın sol tarafında ikamet eden kardeşlerimiz, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Mimar Sinan Mahallesi’ne, Çorum Sanayi Sitesine, Organize Sanayiye kısaca şehrin diğer tarafına gitmek istedikleri zaman artık İlim Yayma Kavşağı’nı kullanmayabilecekler. Yeni açtığımız yol ile aynı zamanda Osmancık yolumuzu da birleştiriyoruz. Osmancık istikametindeki ilçelerden şehrimize gelen araçlar da Osmancık Caddesi’ne girmeden yeni açtığımız bu yol üzerinden direk Akşemsettin Caddesi’ne giriş yapabilecek. Böylelikle Osmancık Caddesi’ndeki üst geçidin de yoğunluğu azalmış olacak.” dedi.

Başkan Aşgın, Çiftlik Pınarı Caddesi’nden Ömerbey Köyü istikametine ve Adnan Özejder Caddesi’ne giden 30 metre genişliğindeki yeni yolda altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve yakın zamanda asfaltlanarak trafiğe açılacağını sözlerine ekledi.



