Belediye olarak çok sayıda yeni yol açtıklarını, zamanla deforme olan yerlerde asfalt çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren yeni açtığımız yollara ilaveten yeni bağlantı yollarıyla şehir içi trafiğine nefes aldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Akşemseddin Caddesi’ni İskilip Caddesi’ne bağlayan Akpınar Caddesi’nde başlattıkları yenileme çalışmaları kapsamında mevcut 10 metrelik yolu 14 metreye genişlettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Akpınar Caddemize ring yolu özelliği kazandırdık. Tüm altyapıyı sıfırdan döşedik. Tretuvar ve bordür çalışmalarımızın ardından 6 bin ton mekanik serimi gerçekleştirdik. 850 metre uzunluğa 14 metre genişliğe sahip yolumuza toplam 1.700 ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. İki gidiş ve iki geliş olmak üzere Akpınar Caddemiz 4 şeritli bir yol olacak” şeklinde konuştu.

“İLİM YAYMA KAVŞAĞI’NIN YÜKÜ DE HAFİFLEYECEK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akpınar Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlandığında ring yolu özelliği kazanacak bu yolla birlikte İlim Yayma Kavşağı’ndaki trafik yükünün de hafifleyeceğini vurguladı.

Aşgın, “Çevre yolunda devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmasının tamamlanmasının ardından Buharaevler - Binevler istikametinden gelen hemşehrilerimiz Çiftlik Pınarı Caddesi’nden Akşemseddin Caddesi’ne gelecek ve Akpınar Caddemizi kullanarak ring yolundan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Mimar Sinan Mahallesi’ne, Çorum Sanayi Sitesine, Organize Sanayi Sitesi’ne bu yolu kullanarak gidebilecek. İlim Yayma Kavşağı’nı kullanmak zorunda kalmayacak. Bu sayede İlim Yayma Kavşağının yükü de hafiflemiş olacak” dedi.

(Haber Merkezi)

