Dernek Başkanı Kılıç, geçtiğimiz günlerde belediye hizmet binasının Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi’ne taşınması, belediyenin şehir merkezine uzak kalması sonucu vatandaşın ulaşımı konusunda aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için Beyaz Masa veya irtibat bürolarının mahallelere açılmasını veya eski binada hizmetlerin devam etmesini istemişti.

Ulukavak Mahallesi ve çevresinde 100 bin kişinin yaşadığına dikkati çeken İlhan Kılıç, mahalleye her türlü belediye hizmetlerinin yapılabileceği, başvuruların kabul edilebileceği bir hizmet noktası kurulmasını noktasında Belediye Başkanlığına dilekçe vermişti.

İlhan Kılıç, belediyeye ait parkların veya işletmelerin bir köşesine hizmet noktası oluşturulabileceğini dile getirmişti. İlhan Kılıç’ın talebinin kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra Çorum Belediyesi, vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla vezne ve tahsilat işlemlerini şehir merkezinde de sürdürme kararı aldı. Çorum Belediyesi, yeni binaya ek olarak eski hizmet binası giriş katında bulunan vezne hizmetlerini de sürdürecek.

Ayrıca Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi yanında olmak üzere 3 farklı noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, taleplerinin yerine getirilmesi, halkın sesine kulak verilmesi nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve diğer kurum yöneticilerine Çorum ve mahalle halkı adına teşekkür etti.

İlhan Kılıç, Ulukavak Mahallesi’ne en kısa zamanda bir hizmet noktası kurulmasını isteyerek, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)

