Mart 2015’de kurulan SAHA İstanbul Savunma Havacılığı ve Uzay Kümelenme Derneği’nin ilk Genel Kurulu’nda Kurucu Genel Sekreterlik görevini üslenen ve halen bu görev yürüten İlhami KELEŞ, savunma sanayii sektöründe ciddi tecrübeye sahip.

İlhami Keleş, 1962 yılında Çorum/Alaca’da doğdu. 1978 yılında Işıklar Askeri Lisesi’nden, 1982 yılında Kara Harp Okulu’ndan 1983 yılında Topçu ve Füze Okulu’ndan Topçu Teğmen olarak mezun oldu. Çeşitli birliklerde komutanlık yaptıktan sonra Hava Savunma Sınıfına geçip, 1997 yılında Hava Savunma Okulu’nun kurucuları arasında yer aldı.

İlhami Keleş, yarından itibaren MKE A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine başlayacak.

(Haber Merkezi)

