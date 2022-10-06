Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak maçta, Gültek'in yardımcılıklarını ise Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Şengül ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Van bölgesinden Sercan Karaca da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Batuhan Gültek, daha önce Çorum FK'nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip, Batuhan Gültek'in düdük çaldığı maçlarda 2019-2020 Sezonunda, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yenerken, 2020-2021 Sezonunda, yine deplasmanda, Şanlıurfaspor'a 1-0 kaybetti.

Gültek, Amed'in ise 1 maçını yönetti. Diyarbakır temsilcisi, o maçta, 2018-2019 Sezonunda, Uşakspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

