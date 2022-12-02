Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cihannüma Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akça, akademisyenler, öğretim görevlileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İki gün sürecek olan çalıştayın ilk gününde Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Çorum Temsilcisi Hüseyin Kır, çalıştayda 19 üniversiteden gelen akademisyen hocalar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, birçok kurum ve kuruluşlardan temsilciler, Çorum ve diğer illerden iş adamları, sanayiciler, STK’lardan oluşan 100’ün üzerinde katılımcının görev aldığını bildirdi.

Cihannüma Derneği’nin genç bir dernek olmasına rağmen entelektüel ve akademik açıdan büyük bir birikime sahip olduğunu söyledi. Derneklerinin ev sahipliğinde pek çok sempozyum, çalıştay ve konferansın yapılmaya devam ettiğini anlatan Kır, İleri Teknolojiler ve Sanayi Çalıştayı’nın da derneğin Bilim Sanayi ve Teknoloji Atölyesi’nin uzun çalışmaları sonucu hayata geçirildiğini belirtti. Kır, çalıştayın Hitit Üniversitesinde yapılmasından gurur duyduklarını ifade ederek çalıştaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

“ÇORUM’A KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Vekili Ahmet Akça da İleri Teknolojiler ve Sanayi Çalıştayı ile son yıllarda makine kimya ve sanayi teknoloji alanında ön plana çıkan Çorum şehrine dikkat çekmeyi istediklerini vurgulayarak, “Şehrin bu alandaki çalışmalarına katkı sağlayarak şehrin ve bölgenin ekonomisinin daha yüksek bir ivmeyle büyümesini desteklemeyi arzu etmekteyiz.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, çalıştayın Çorum’da yapılmasının çok değerli olduğunu dile getirdi. Aşgın, “Şu anda her yerde oyun bozluyorsa, her yerde mazlumlar ufukla yarına bakabiliyorlar ise bize yanlış yaparsanız bak bir gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti İha’sıyla Siha’sıyla gelir sizi fena benzetir diye hamdolsun bize güveniyorlarsa bu yolu açan Necmettin Erbakan’a selam olsun, bu yolda yürüyen Recep Tayyip Erdoğan’a selam olsun diyorum.” ifadelerine yer verdi.

“ANADOLU KAPLANI ÇORUM”

Çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’un ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatarak, “Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ön plana çıkan Anadolu Kaplanı, ihracat şampiyonu Çorum'umuzun potansiyelini katma değere dönüştürmek için katkı sunacak bu çalıştay bizim için oldukça kıymetlidir. İnşallah çalıştay çıktıları bu alandaki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacaktır. İlimizin ve ülke ekonomimizin daha yüksek bir ivme ile büyümesini destekleyecek yeni çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Önümüzdeki süreçte üniversite-sanayi iş birliğini daha da artıracak ve bu sayede ilimizde üretilen ekonomik değeri daha da yükselteceğiz.” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’DA DÜZENLENMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Vali Mustafa Çiftçi de Hitit Üniversitesi’nin şu anda 22 tane üniversitenin değişik alanlarında ihtisas sahibi olduklarını ve birtakım çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi. Ayrıca Hitit Üniversitesinin Makine İmalat Teknolojileri alanında ihtisas çalışmalarını yürüttüğünün altını çizen Vali Çiftçi, “Bu çalıştayın bizim ilimizde düzenlenmesi bizim için son derece önemli.

Valiliğin yaptığı bir anket çalışmasını anlatan Çiftçi, Çorumlulara “Sizce Çorum’un etiketi ve ya vasfı ne olmalı” sorusunun yönlendirildiğini vatandaşların yüzde 65’inin Çorum’un ticaret, sanayi ve üretim üssü olması gerektiğini söylediğini bildirdi. Çiftçi, “Bu çalıştayın da inşallah bunu tetiklemesini veya bu alandaki çalışmaları daha da artırmasını niyaz ediyorum.” ifadesini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de çalıştayın düzenlenmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Çalıştayın devamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayindeki yaptığı hamlelerle ilgili birer konuşma yaptı.

(Nurdan AKBAŞ)