Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan da bugün saat 14.30’da Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda başlayacak olan çalıştay kapsamında Çorum’a gelecek.

Çalıştayın açılış programı İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Çalıştayın açılış konuşmalarını Cihünnüma Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yapacak.

Moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yapacağı çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, SAHA Genel Sekreteri hemşehrimiz İlhami Keleş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan konuşmacı olarak katılacak.

Çalıştayda yarın ise 3 oturumun ardından müzakere ve raporlama çalışması yapılacak. Çalıştayın müzakere konuları arasında ithalata bağımlılığı azaltmak ve karlılığı artırmak, akademisyenlerin katma değer arttırıcı faaliyetlerde bulunması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, uygulamalı eğitimin etkinliğinin arttırılması, finansal kaynak ve teşviklerin verimliliği, kurumsal ve dijital dönüşüme uyumun arttırılması, Ar-Ge’den Ür-Ge’ye geçişin iyi uygulamaları yer alacak.

(Volkan SINAYUÇ)

