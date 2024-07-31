CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Çorum ve ilçelerindeki ambulans sorununu gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ve iktidar milletvekillerine seslenen Tahtasız, Çorum’un Oğuzlar ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ambulansla ilgili yaşadığı sıkıntıyı aktardı. Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorum'da her gün farklı bir ilçemizde yaşanan ambulans ve sağlık sorunu dün Oğuzlar ilçemizde bir vatandaşımızın başına geldi. İşte hemşehrimizin anlattıkları: ‘Hasan dayım düştü, kalçası kırıldı. Ambulansı 9'u 16 geçe aradım; üç dakika sonra 112'den beni aradılar. Ambulans Çorum'a gitmiş. 'İskilip'ten mi, Dodurga'dan mı gönderelim, neresi yakın?' dediler. Dodurga'dan istedim ve ambulans otuz yedi dakika sonra geldi.’

Hastanın kanaması olsa veya kriz geçiriyor olsa ne olacaktı? Oğuzlar, Dodurga, Laçin ve birçok ilçemizde sadece bir ambulans var. Sayın Bakan, Çorum'un 13 ilçesinde ve merkezde ambulans yetersiz, uzman hekim yetersiz, hastalar ilçe hastanesine yetişse bile uzman hekim olmadığı için Çorum merkeze sevk ediliyor. Bir dakika bile çok kıymetliyken vatandaşlarımızın evlerinde ya da sedyede yaşam mücadelesi vermesine göz mü yumacaksınız? Bunları yaşayan vatandaşımız soruyor:

‘Bizim Sağlık Bakanımız ve sayın milletvekillerimiz ne işle meşgul oluyorlar da Çorum'un sağlık sorunlarına sessiz kalıyorlar? Bize bunları layık görenleri şiddetle kınıyorum’ diyor. Biz de diyoruz ki itibardan tasarruf olur ama sağlıktan tasarruf olmaz.”