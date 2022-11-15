Açılış ve yoklama ile bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar olmadı. Üyeler tarafından da önerge verilmediği gözlendi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise gündem maddelerine geçildi.

Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel, 2023 yılı için 27 milyon 254 bin liralık bütçe ön gördüklerini söyledi.

Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel bir sonraki gündem maddesinde de Alaca İlçe Özel İdaresi’ne 595 bin, Bayat İlçe Özel İdaresi’ne 757 bin TL, Boğazkale İlçe Özel İdaresi’ne 528 bin TL, Dodurga İlçe Özel İdaresi’ne 818 bin, İskilip İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 672 bin TL, Kargı İlçe Özel İdaresi’ne 936 bin TL, Laçin İlçe Özel İdaresi’ne 613 bin TL, Mecitözü İlçe Özel İdaresi’ne 524 bin TL, Ortaköy İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 244 bin TL, Osmancık İlçe Özel İdaresi’ne 1 milyon 460 bin TL, Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne 2 milyon 737 bin TL ve Uğurludağ İlçe Özel İdaresi’ne ise 1 milyon 567 bin TL olmak üzere 2023 yılı için 13 milyon 460 bin TL’lik ödenek öngördüklerini söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

