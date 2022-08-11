Kırıkkale’ye tayini çıkan Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve Ankara’ya tayini çıkan Bölge Trafik Başkomiseri Ali Arık için Asya Tesislerinde bir veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Dilbaz, emniyet mensupları ve kurum amirleri katıldı.

Yemekte konuşan ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğu Karslıoğlu ve Arık’a gittikleri yerlerde başarılar diledi. Osmancık’tan, çok güzel duygularla ayrıldıklarını belirten Karslıoğlu ve Arık’a plaket verilirken Milletvekili Oğuzhan Kaya’da bir konuşma yaparak, Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında emeği olan Karslıoğlu’na teşekkür edip binanın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda ilk sırada ihale edileceğini söyledi.

Milletvekili Kaya, "Haluk Müdür her şeyden önce iyi bir polisti yani işini iyi yapan, sahada devletin duruşunu, devletin gücünü gösteren bir teşkilata sahipti ve arkadaşlarının yardımıyla da bugüne kadar çalıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatının başlamasında kaymakam bey ve müdürümüzle beraber çalıştık belli bir aşamaya geldi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda ilk sırada ve ihale edilecek. Bin 700 metrekare bir Emniyet Müdürlüğünü ilçemize kazandırmış olacağız. Kendisinin de emekleri çoktur bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü dikkatli ve titiz çalışmasıyla projeye 100 metrekare daha kazandırmıştır” dedi.

"Osmancık değişime, gelişime açık bir ilçe"

Konuşmasında "devletin dini, dili, siyaseti olmaz" diyen milletvekili Kaya, “Osmancık değişime, gelişime açık bir şehir. İnşallah daha güzel bir şehir olacak. Tüm kurum müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Herkes işini layıkıyla ve fazlasıyla yapıyor. İnşallah hep beraber daha güzel işler yapacağız. Adaleti üretim anlayışımızın temeline koyarak, çevresini de ahlakla şekillendirerek, hiçbir ayrı gayrıya yol açmadan bizim anlayışımız bu. Kim işini iyi yapıyorsa en iyi kişi odur. Yani devletin dini, dili, siyaset olmaz, devletin dini, dili adalettir, onun için sizden de beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandı.