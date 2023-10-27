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İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kimse kusura bakmasın; Türkler Cumhuriyetlerine saygı göstermediler, sahip çıkmadılar. Umarım 150. yılda başka bir tablo ortaya çıkar” diye yazdı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarının Gazze’deki savaş nedeniyle TRT başta olmak üzere birçok kurum tarafından ertelenmesi kamuoyundan da büyük tepki çekmişti.

Ortaylı açıklamasının tamamında şunları yazdı: “Halkımız Cumhuriyet’in getirdiklerinin, kazançlarının farkında değil. Atatürk’ün hayali nedir, burası nasıl bir coğrafyadır, etrafındaki şartlar nasıldır? Bunlar üzerine bir düşünme yok. Sorgulamadan, farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz. Bu durum hem seçmene hem de seçilene sorumsuzluk getiriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bu şekilde bir kutlama olmaz. Hiçbir cumhuriyet 100. yılını böyle kutlamadı.

Dünyada umumi vicdanın zayıf olduğu ülke ABD'dir, çünkü Amerikalılar tuhaf bir millet. Onlar için "United States" önemlidir; kendi "state"leri geri planda kalır yahut onunla övünür ama törenlerle kutsamaz. Mesela herhangi bir imparatorluğun idare edilen azınlık mensubu insanları vardır. “Tanrı Çar’ı korusun ve bizden uzak tutsun” sözü onlardan gelir. Devletin bulunması güvencedir ama bizden de uzak dursun, benim değil diye bakılır. Amerika’da böyle bir tuhaflık vardır ama orada bile böyle 50 yılda, 100 yılda bir gelen günler kutlanır. Fransa gibi ülkelerde ise bu tamamen bir millî meseledir, Cumhuriyet’in kutlanması. Monarşinin 200., 300. yılı kutlanıyor. İnsanlar bunu benimsiyor. Romanov’lar çok sevilen Rus hanedanı olmamasına rağmen Ruslar Romanov’ları kutladılar. Memleketimizde ise Cumhuriyet’e saygıyı insanlar göstermedi. Kimse kusura bakmasın; Türkler Cumhuriyetlerine saygı göstermediler, sahip çıkmadılar. Umarım 150. yılda başka bir tablo ortaya çıkar.”

(Gerçek Gündem)