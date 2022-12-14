“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 TL oldu.

Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında Şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.

“ERKENE ÇEKİLDİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilaç fiyatlarının güncellenmesine dair açıklamasında; “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

