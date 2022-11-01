İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları başladı.

Mehmet Bektaş yönetiminde toplanan İl Genel Meclisi’nde yoklama ve bir önceki toplantının tutanak özetinin okunmasının ardından üyelerin verdiği önergeler okundu.

ÖNERGELER VERİLDİ

Buna göre İl Genel Meclisi’nde çok sayıda önerge verildi. Hava kirliliğinin önlenmesinde doğalgaz kullanımının arttığı, ancak kömür kullanımının da olduğu vurgulanarak ilimiz merkez ve ilçelerindeki kömür kullanımının durumu, soba zehirlenmeleri, kömür kullanmak ile ilgili koşullar konusunda verilen önerge Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; kümes hayvancılığı ve yumurta tavukçuluğu ile ilgili önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na; içmesuyu ve şebeke suyu depolarının denetimleri ile ilgili önerge Köy İşleri, Yol Ulaşım ve Altyapı Komisyonu’na; Alaca Mahmudiye Köyü’ndeki kalenin turizme kazandırılması ve kazı çalışmaları ile ilgili önerge Turizm Komisyonu’na; bedensel engellilere ve ailelerine sağlanan destekler ve Özel İdare’nin yaptığı çalışmalarla ilgili önerge Aile ve Engelliler Komisyonu’na; Çorum’daki yardım derneklerinin denetimi, istihdam durumları ve gelir kaynakları ile ilgili önerge AR-GE Komisyonu’na; okullarda gençlerin spor aktivitelerini artırma adına yapılan yarışmalarla ilgili önerge Gençlik ve Spor Komisyonu’na; İl Özel İdaresi’nin Milli Eğitim yatırımları için ayırdığı bütçenin nerelerde kullanıldığı ile ilgili önerge Eğitim Kültür Komisyonu’na, Köylerde yaşanan sorunlarla ilgili mahkeme süreçleri ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların durumu ile ilgili önerge ise Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’na incelenmek ve değerlendirilmek üzere sevk edildi.



BAKAN’A TEŞEKKÜR

Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerini hatırlatan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum merkez ve ilçeleri ile köylerinin ihtiyaçları konusunda taleplerini aktardıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İl Özel İdaresi ve ilçelere çok sayıda hibe desteği sağlandığını söyleyen Bektaş; “Bakan Kurum dolu dolu taleplerimizi karşıladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız, Valimiz ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bakanımız İl Özel İdaremize bir greyder, bir vidanjör ve talebimiz olmamasına rağmen bir kamyonet hibe etmiştir. Ayrıca Sungurlu Arifegazili sulama projesine 2 milyon TL, Eskiköy sulaması için 2 milyon TL hibe aldık. Ayrıca ihtiyacımız olması sebebi ile yeni greyder alımı için 10 milyon TL kredi desteği sağladı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

2023 YILI BÜTÇESİ 385 MİLYON LİRA

İl Genel Meclisi’nde önergelerin okunmasının ardından ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre 2020-2024 Yılı Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı Performans Planı ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 45.’nci Maddesi’ne göre İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçesi ile ilgili gündem maddeleri incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi onaylandı.

YATIRIM İÇİN 100 MİLYON TL

İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçesinin 385 milyon TL olarak belirlendiğini kaydeden Mehmet Bektaş, yatırım bütçesinin 60-70 milyon olarak belirlendiğini, ancak bu konuda bir girişimde bulunarak bunu 100 milyon TL’ye çıkarma yolunda çalışma yapılmasını istediğini, bunun sağlanması halinde köylerin ve ilçelerin 2022 yılına göre üç katı daha fazla yatırım alma şansını yakalayacağını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)