İl Koordinasyon Kurulu’nun 2023 yılı birinci toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’nın başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 452 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Kubalı, toplam tutarı16 milyar 66 milyon TL olan projelerin harcama tutarının 7 milyar 128 milyon lira olduğunu ifade ederek, nakdi gerçekleşme oranının % 44,37 olduğunu söyledi.

“2023 YATIRIM PROGRAMINDA ÇORUM’DAN 47 PROJE VAR”

Kubalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, buna göre Çorum’dan 47 projenin yatırım programına girdiğini söyledi.

2023 yılı yatırım programında Çorum’dan 47 projenin bulunduğunu ve bunların toplum bedelinin 49 milyar 462 milyon 696 bin 494 lira olduğunu söyleyen Kubalı, yıl ödeneğinin ise 1 milyar 77 milyon 701 bin lira olduğunu belirtti. Kırıkkale-Delice-Çorum demiryolunun da ilk kez yatırım programında yer aldığını kaydeden Kubalı, demiryolunun toplam bedelinin 27 milyar lira olduğunu bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 452 adet yatırım projesi bulunduğunu belirten Kubalı, bunların yüzde 39’unun sosyal ve kamu hizmetlerine yönelik, yüzde 26’sının tarıma yönelik, yüzde 17’sinin ulaştırma ve yüzde 13’ünün de eğitime yönelik projeler olduğunu dile getirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

