Mehmet Bektaş başkanlığında yapılan Ekim ayı birinci toplantısında ilk olarak İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı yatırım ve çalışma programında yer alan “İskilip Çetmi Köyü sulama havuzu yapım işinin” programından çıkartılarak, yerine “İskilip Öğrübağ Köyü galeri tesisi yapım işinin” programa alınması görüşüldü.

Alaca’nın Altınbaş ile İskilip’in İkipınar köylerinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve plan açıklama raporu görüşüldü. Her iki gündem maddesi ile oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

