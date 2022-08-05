İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı oturumları tamamlandı.

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde ilk olarak Turizm Komisyonu’nun Alaca’nın yöresel yemek çeşitleriyle ilgili hazırladığı rapor görüşüldü.

Toplantının devamında ise Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılı için ek bütçe ihtiyacı olup olmadığına ilişkin rapor hakkında Meclis üyelerine bilgi verildi.

Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, gider kalemlerinden personel ücretleri, kredi faiz giderleri, akaryakıt ve yakacak alımları için 2022 yılı tahmini bütçesinden ödenek ayrıldığını belirterek, ihtiyaç oluşması halinde ek bütçe oluşturulması gerektiğini, aksi halde İller Bankası’ndan borçlanmaya gidilebileceğini söyledi. (Yeriş KUŞCU)