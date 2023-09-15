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Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve beraberindeki heyet bir süre önce ilimizde göreve başlayan Vali Zülkif Dağlı ile İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek kutladı.

Mehmet Bektaş beraberinde İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal Nalçacı, MHP Grup Başkan Vekili Sadık Aşık, CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek ve İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Yücel, Dursun Kaya, Abdurrahman Karagöz, Alaattin Tosundereoğlu, Gürbüz Özel, Selim Dölcü, Nazım Çetin, Mehmet Kaplan, İlhami Türksal, Ahmet Devrez, Vahit Kabakcı, Erdoğan Köroğlu, Ahmet Tuna ve Osman Günay ile birlikte ilk olarak Vali Dağlı’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

İl Genel Meclis Üyeleri daha sonra ise Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek kutladı. Ziyarette Emniyet’in son dönemde artan asayiş olayları hakkında gösterdiği kararlı mücadele ve başarılı operasyonlardan duyulan memnuniyet dile getirilerek her konuda Emniyete desteğe hazır olunduğu da vurgulandı.