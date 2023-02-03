Mehmet Bektaş yönetiminde toplanan Çorum İl Genel Meclisi’nde yoklama ve bir önceki toplantının tutanak özetinin okunmasının ardından üyelerin önerge tekliflerine geçildi.

Toplantıda daha sonra ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre Boğazkale’ye bağlı Evci Köyü’nde hazırlanan revizyon imar planıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise köylerde eğitim-öğretime devam eden öğrenci ve velilerin servis taşımaları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar hakkında Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havale edilen önerge ile ilgili de Mehmet Yücel üyeleri bilgilendirdi.

Öte yandan Çorum’da aile mahkemelerinin olup olmadığına ilişkin Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’nca hazırlanan rapor, üyelerin bilgisine sunuldu.

(Taner ŞİMŞEK)

