İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı oturumları devam ediyor.

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Gençlik ve Spor Komisyonu’nun ilçe ve köylerdeki gençlerin yüzme havuzlarından nasıl yararlandığıyla ilgili hazırladığı rapor ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun köylerdeki yapı denetim ve ruhsat işlemleriyle ilgili hazırladığı rapor görüşüldü.

Toplantıda son olarak Alaca’ya bağlı Koyunoğlu-Küre grup yolunun bölgede faaliyet gösteren bir taş ocağına ait ağır tonajlı araçlar tarafından bozulması nedeniyle Köy İşleri, Yol, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu’nun hazırladığı rapor görüşüldü.

Söz konusu raporda, Küre, Koyunoğlu, Çırçır, Tevfikiye, Çikhasan, Mazıbaşı ve Miyanesultan köylerinin kullandığı grup yolunun ağır tonajlı araçlar tarafından bozulduğu bilgisi verildi. (Taner ŞİMŞEK)