Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Nisan Ayı Toplantısı'nda görev yapacak olan ihtisas komisyonlarının üyeleri yeniden belirlendi.

Yapılan seçime göre Plan ve Bütçe Komisyonu’na AK Parti’den Gürbüz Özel, Abdullah Uysal, Mehmet Turhan, Arif Çamiçi, Murat Kiday, CHP’den Yıldız Bek, MHP’den Nazım Çetin seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na AK Parti’den Mehmet Yücel, Mehmet Bektaş, İbrahim Çiftçi, Alaettin Tosundereoğlu, Vahit Kabakçı, CHP’den Saadettin Akgül, MHP’den Sadık Aşıt seçildi.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na AK Parti’den Abdurrahman Karagöz, Dursun Kaya, Ünal Nalçacı, CHP’den Suat Atalay, MHP’den Sadış Aşık seçildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu’na AK Parti’den Kemal Özönal, Osman Günay, Erdoğan Köroğlu, CHP’den Engin Demir, MHP’den Yavuz Aykaç seçildi.

Araştırma ve Geliştirme (Arge) Komisyonu’na AK Parti’den Abdullah Tiryaki, Ahmet Devrez, Hacı Bolat, CHP’den Özcan Çetin, MHP’den Selim Dölcü seçildi.

Gençlik ve Spor Komisyonu’na AK Parti’den Erdoğan Köroğlu, Kemal Özönal, Osman Günay, CHP’den Engin Demir, MHP’den Yavuz Aykaç seçildi.

Turizm Komisyonu’na AK Parti’den Fehmi Yağlı, İsmail Keşliktepe, Ekrem Yıldırım, CHP’den Suat Atalay, MHP’den Selim Dölcü seçildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na AK Parti’den Abdullah Uysal, Mehmet Turhan, Arif Çamiçi, CHP’den Yıldız Bek, MHP’den Nazmi Çetin seçildi.

Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’na AK Parti’den Ahmet Devrez, Hacı Bolat, Abdullah Tiryaki, CHP’den Özcan Çetin, MHP’den Selim Dölcü seçildi.

Aile ve Engelliler Komisyonu’na AK Parti’den Mehmet Kaplan, Ahmet Tuna, Duran Bıyık, CHP’den İlhami Türksal, MHP’den Doğan Uçar seçildi.

Köy İşleri, Yol, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu’na AK Parti’den Duran Bıyık, Ahmet Tuna, Mehmet Kaplan, CHP’den İlhami Türksal, MHP’den Doğan Uçar seçildi.

(Taner ŞİMŞEK)