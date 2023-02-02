Bir önceki güne ait toplantının özetinin okunması ve meclis üyelerinin verdiği önergelerle başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından köy yollarının durumuna ilişkin hazırlanan rapor hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, “İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak yol hizmet ağımız; 50 km bitümlü sıcak asfalt karışım, 3.076 km sathi kaplama, 1.504 km stabilize köy yolu, 166 km tesviye köy yolu ve 141 km kilit parke taşı olmak üzere toplamda 4.937 kilometredir.

Çevre illerde yapılan soğuk asfalt yolların üzerine bitümlü sıcak karışım yol yapılması, ilimizdeki köy yollarında temel tabakasının taşıma kapasiteleri ve mevcut durumları tam olarak bilinmediğinden ve yüzey düzgünlüğü oluşturulması zorlayıcı olacağından sathi kaplama üzerine bitümlü sıcak karışım yapılması verimli olmayacaktır” dedi.

Aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Mehmet Kaplan ise mültecilerin yaşam şartlarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Yabancıların Türkiye’de çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgesi alarak çalışabildiklerini kaydeden Kaplan, “Bu kapsamda ilgili çalışma izni İŞKUR’un yetki alanına girmektedir. Bu durumun yanında genel olarak yabancılar kaçak olarak çalışmaktadır. Bu kaçak çalışma durumunun tespiti halinde yabancılar hakkında kaçak çalışmadan dolayı idari işlem tesis edilmektedir. Bu kapsamda çalışma izni ayrıca ikamet izni yerine geçmektedir” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

