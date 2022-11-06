Mehmet Bektaş yönetiminde toplanan İl Genel Meclisi’nde yoklama ve bir önceki toplantının tutanak özetinin okunmasının ardından üyelerin önerge tekliflerine geçildi.

Toplantıda daha sonra ise gündem maddelerine geçildi. Buna göre ilimiz Ortaköy İlçesi İncesu Köyü’nde Hazineye ait iken İl Özel İdaresi’ne tahsis edilen mesirenin bakım, onarım ve temizlik gibi faaliyetlerinin yürütülmesi koşulu ile geçici olarak Ortaköy Belediyesi’ne devrine ilişkin AR-GE Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Abdullah Tiryaki mesirenin bakım onarım ve temizliğinin bir personel ile yerine getirildiğini ve bunun da aksaklıklar oluşturduğunu dile getirerek söz konusu alanın vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için Ortaköy Belediyesi’ne geçici devrinin yapılarak işletilmesinin temininin uygun olacağını değerlendirdiklerini bildirdi. Buna göre verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet amaçlı kullandırılan İl Özel İdaresi araçlarının durumu, bu araçların neden verildiği, bakım ve onarımlarının nasıl karşılandığı ve süre uzatımının nasıl olduğu ile ilgili AR-GE Komisyonu’na havale edilen önerge ile ilgili de Abdullah Tiryaki üyeleri bilgilendirdi.

Abdullah Tiryaki, İl Özel İdaresi’nin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılay Kan Bağışı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde tahsisli araçları olduğunu belirterek bunlarla ilgili bilgi verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

