Meclis, dün saat 11.00'de İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında toplanarak gündeme alınan maddeleri görüştü.

Bazı araştırma önerilerinin de verildiği toplantıda, geçtiğimiz ay verilen bazı önergelerle ilgili komisyonların hazırlamış olduğu raporlar değerlendirildi.

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu’nca hazırlanan raporlar hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

(Taner ŞİMŞEK)

