Ahlatcı, karşılaştığı yaşlılara azami hürmeti göstermekten de geri kalmıyor.



Önceki gün, partiden bazı yöneticilerle birlikte Ulukavak Mahallesi’nde ziyaretlerde bulunan Yusuf Ahlatcı, gerek esnafla, gerekse yolda karşılaştığı vatandaşlarla samimi sohbetler yaptı.

Bir yandan İl Merkezi’nde ziyaretçilerini kabul eden İl Başkanı Ahlatcı, vakit ayırabildiği oranda da vatandaşlarla buluşmaktan, muhabbet etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, “Çay sohbetleri etrafında, hemşehrilerimizle samimi diyaloğumuzu ve kucaklaşmamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

