Toplantının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

17.00-17.30 saatlerinde Çorum'da şiddetli yağış meydana geldiğini belirterek, Çorum'un son 1,5 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını anlatan Aşgın, “Yağış yaklaşık 30-35 dakika sürdü ve bu sürede meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bazı bölgelerde bu yağış sağanakla birlikte dolu şeklinde de görüldü” dedi.

Kent merkezinde özellikle Buhara ve Ulukavak mahallelerinin yağıştan etkilendiğini dile getiren Aşgın, "Özellikle Buharaevler 6 Cadde'de yağmur suyu şebekeleri yapmış olmamıza rağmen felaketin büyüklüğü ve yağışın miktar olarak normallerin çok üzerinde olması taşkınlara neden oldu” diye konuştu.

Aşgın, sel suları nedeniyle mahsur kalan birkaç vatandaşın da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını vurguladı.(AA)