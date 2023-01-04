Geniş bir halk hareketiyle bu saldırıları boşa çıkarmanın mümkün olduğunu kaydeden Aygün, “Süreç altılı masanın iç hesaplaşmalarına, adaylık tartışmalarına kurban edildi. Sandık bazlı burjuva siyasetin aciz görünümlerinden biridir bu. Geniş toplumsal muhalefetle halk iradesini meydanlara dökmek varken, “mağduriyetin” sandığa yansıtacağı avantajlar öne alınarak adeta frene basıldı. Israrla, ‘Bu işi altılı masa mitingleriyle sınırlamayın’ denmesine rağmen altılı masa mitingiyle Saraçhane’deki eylemler sonlandırıldı” ifadelerini kullandı.

EMEP olarak, “Tek adam yönetimi gönderilecekse; bu sadece seçim günü değil, bugünden örgütlenecek mücadele birliğiyle sağlanabilir. Önceki saldırı dalgasının bir parçası ve devamı olan İmamoğlu hakkında verilen siyasi karar değiştirilmelidir. Ne var ki bu sadece altı partiyle, Millet İttifakı mitinglerine sıkışmış protestolarla mümkün değildir. Bunun için acilen tüm emek, demokrasi ve halk güçlerini kapsayacak bir mücadele platformunda birlikte yürümeliyiz” çağrısı yaptıklarını anımsatan Aygün, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Millet İttifakı mitinginin ardından CHP ve İBB yönetiminden ne Emek ve Özgürlük İttifakına ne Sosyalist Güç Birliğine ne de sol demokratik ilerici çevrelere bir toplantı çağrısı geldi. Kaldı ki bu çağrının tüm sendikal çevreleri ve demokratik kitle örgütlerini de kapsaması gerekirdi.

Birleşik halk hareketiyle saldırılara cevap verilmediğinde ne olur? Tek adam iktidarının “böl-parçala-ez-yönet” taktiği önümüzdeki kritik aylarda müspet sonuçlar alır ve gericilik egemenliğini bir kez daha tahkim etmiş olur.

Halk iradesinin gasbı kime yönelirse yönelsin, tutarlı demokratik tavır yanında durmayı gerektirir. İmamoğlu kararının açıklandığı gün yanında durmak kadar, örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının yanında durmak da aynı kapsamdadır.

Kritik seçimlere giderken, AKP toplumsal muhalefeti “terör torbası”na doldurarak yol temizliği gayretinde. DBP eş genel başkanının tutuklandığı siyasi operasyona TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklu yargılandığı dava ekleniyor. Yetmiyor TTB Merkez Konsey üyelerine dava açılıyor. TTB, TMMOB ve barolara yönelik yapısal müdahalede son hazırlıklara gelindi. HDP’nin kapatılması, HDP’lilere siyasi yasak ve finansmana el koyma gündemi, İBB’deki “terör soruşturması”yla aynı süreçte ilerliyor. Bu zincire muhalif diğer belediyelerin eklenmesi işten bile değil. Milletvekilleri için düzenlenen fezlekeler de Demokles’in kılıcı gibi tepede sallanıyor. Tek merkezden ve topyekun yapılan tüm bu saldırıları boşa çıkaracak ve püskürtecek şey ise birleşik bir halk hareketi. Bu gerçeği göremeyenler, tek adam hükümetinin gidişini en fazla rüyalarında görürler.”

“TOPLUMUN TEMEL TALEBİ ADALET”

“Toplumun öne çıkan temel taleplerinden biri adalettir. Uludere’den Şenyaşar ailesine, Gezi aileleri ve tutuklularından 10 Ekim ve Suruç ailelerine, yine Soma, Ermenek, Zonguldak ve Amasra’da madenci ailelerine kadar adalet mücadelesi birleştirilmek zorunda. Adalet mücadelesi tek adam yönetimine karşı demokrasi ve değişim mücadelesinin de temel taşlarından biridir. Çıkarcı burjuva politik saiklerle adalet mücadelesine mesafeli durmayı süreç asla affetmez. Zira adalet mücadelesi ülkenin kaderinin değişmesinde siyasal bir sorun haline gelmiştir.

Tek adam yönetimi ve arkasındaki sermaye güçlerinin bu kadar fütursuzca saldırması, onların gücüne değil güçsüzlüğüne işarettir. Ekonomik gidişat, emekçi halkın hızla yoksullaşması kitlelerdeki hoşnutsuzluğu arttırıyor. Dolayısıyla, İBB örneğinde olduğu gibi halkın iradesine ipotek konulmasına karşı mücadele, emekçi kitlelerin ekmek ve özgürlük mücadelesiyle birleşmek zorunda.

1930-40’ların Alman papazını hatırlayalım. Şöyle diyordu papaz: “Önce Yahudileri götürdüler, ses çıkarmadım. Sonra komünistleri, sosyalistleri, Çingeneleri. Yine ses çıkarmadım. Sıra bana geldiğinde ses çıkaracak kimse kalmamıştı!” Bugün demokratik güçlere ve işçi sınıfına yönelen saldırılara ses çıkarmayanların benzer akıbete uğramayacaklarını kim garanti edebilir?

2023’ü kazanabiliriz. Fakat işçi sınıfı ve halk hareketini yok sayarak, siyasal değişimi masalara ve “Başkan adayı kim olacak?” tartışmasına boğarak 2023 kazanılamaz. Tek adam yönetimini, her türden vesayeti ve başkanlık koltuğunu tozlu raflara kaldıracak olan temel dinamik birleşik halk hareketidir.” (Haber Merkezi)

