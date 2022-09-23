Ekonomide yaşanan sıkıntılardan, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlara, konut fiyatlarındaki fahiş artışlara kadar birçok konuda görüşlerini kamuoyu ile paylaşan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, iktidarın vatandaşların duygularıyla oynadığını öne sürdü.

Açıklamasında; “Biz Saadet Partisi olarak ve ülkemizin problemlerini hep birlikte çözüme kavuşturmak için bir araya gelen 6 siyasi parti olarak, hem seçimlere hem de iktidara hazırlık çalışmalarımızı 7/24 dikkatle sürdürüyoruz” diyen Cıdık, hayat pahalılığının oluşturduğu sıkıntıları gideremeyen ve memnuniyetsizliği onaramayan Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının önümüzdeki seçimi kaybetme korkusuyla tüm kartlarını masaya sürdüğünü vurguladı.

“Adeta, bölümü bitirmek için tüm tuşlara basan bilgisayar oyuncusu gibi davranmaya başladılar” diyen Faruk Cıdık, bu iktidarın vatandaşa verdiği müjdelerin yaşanan hayat pahalılığının yanında birer köpükten farksız olduğunu, sözde en büyük müjde olarak takdim edilenlerin etkisinin bile birkaç hafta sürdüğünü açıkladı.

“100 BİN KONUT PROJESİ DE TEMELDEN ÖTEYE GEÇMEDİ”

Asgari ücret zammı, ek gösterge, EYT düzenlemesi derken, yakın zamanda açıklanan TOKİ kampanyasının iktidarın, kendisinden hızla uzaklaşan seçmene yaptığı son girişimlerinden biri olduğunu belirterek “Sayın Erdoğan, dar gelirlilerin ev sahibi olma umudunu seçim malzemesi olarak kullanmakta kararlı. Daha da açık bir ifadeyle; insanımızın umutlarıyla ve duygularıyla oynuyor adeta” diye konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Cıdık açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Konut gündeme gelmişken, bu sefer 500 bin konut müjdesi veren Cumhurbaşkanı, acaba 2019 yılında müjdesini verdikleri 100 bin konutun akıbetinden haberdar mı? Biz söyleyelim, 2019’da benzer cümlelerle duyurulan 100 bin konut projesi temel aşamasından öteye geçemedi. Vatandaşımızın ev sahibi olma hayalleri, gölete dönüştü. Ve maalesef, Aksaray’da gölete dönüşen bu temellerden biri 16 yaşındaki bir yavrumuzun ölümüne sebep oldu. Bir gerçeği ortaya koymak için bu örneği veriyorum. TOKİ, vatandaşın umutları üzerine inşa edeceği bu 500 bin konuta başlamadan önce acaba 2019’daki, hatta 2018 ve 2020’de kuraya açtığı projeleri bitirebilecek mi?

BAKAN’IN SÖZLERİ

Öte yandan bu konutlar bitirilse bile ödeme planları dikkate alındığında, yine dar gelirlilerin konut sorunu çözülmüş olacak mı? İstanbul'da 18 bin lira, Türkiye genelinde ise 16 bin liranın altında geliri olanların yoksul ve dar gelirli olduğu kabul edilen bu proje ile iktidar; aslında bir itirafta da bulunuyor. Çalışanlarımızın tahminen yaklaşık %70'i bu gelirin altında bir ücrete mahkum. Düşünün, bir ailede anne, baba ve hatta bir de çocuk asgari ücretle çalışsa; toplam hane geliri 16 bin 500 lira oluyor. Mesela Sayın Bakan'ın ifadeleriyle; "biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak", bu geliri kaç bin liraya çıkarabilir bir aile? El-insaf! Bunu söyleyen bir Bakan!

“KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ REKOR SEVİYEDE”

Bir projenin önüne "sosyal" ibaresi eklenince; o proje, sosyal bir proje olmuyor maalesef. Bu hiç de "sosyal olmayan konut projesi"nin ödeme planlarıyla, yine ancak toplumun belli bir kesimi ev sahibi olabilecek, ne kadar yapılırsa tabi...

Ben size şimdiden açıkça söyleyeyim, bu paralar başka maksatlarla ve sıkışık oldukları alanlardaki açıkları kapatmak için kullanılacak yine! Bakınız, Merkez Bankası tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre; son bir yılda konut fiyatları %173,8 oranında artış göstermiştir. Konut fiyatlarında son bir yıldaki artış, konutu sadece küçük bir azınlığın erişebileceği bir meta haline getirmiştir.

Bu noktada bir hususu daha hatırlatmak isterim. Özel İletişim Vergisi var. Biliyorsunuz bu vergi, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla 4481 sayılı Kanun ile getirilmişti. 1999 Depreminin yararlarının sarmak için başlayan, ancak kalıcı hale gelen özel iletişim vergisinden 1999-2022/Temmuz döneminde tahsil edilen tutar yaklaşık 84 milyardır (83 milyar 621 milyon 940 bin lira)

“ÖTV İLE 2,5 MİLYON KİŞİNİN KONUT SORUNU ÇÖZÜLÜRDÜ”

Sadece 2022 yılının ilk yedi ayında tahsil edilen Özel İletişim Vergisi tutarı ise 4,7 milyar liradır. 1999 yılından beri tahsil edilen ve yıllık ortalama kurlar ile 38,2 milyar dolara tekabül eden tahsilat ile her biri 50.000 dolarlık (ortalama 1 milyon lira) 763.934 konut inşa edilebilirdi. TÜİK tarafından açıklanan 2021 verilerine göre; Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,23 kişidir. Buna göre depremin yaralarını sarmak için bugüne kadar toplanan vergilerden sadece özel iletişim vergisiyle, toplam 2 milyon 467 bin 500 kişinin konut sorunu çözülmüş olacaktı ve Türkiye bugün yaşadığı konut sorununu yaşamayacaktı. Kaynak soruyorlar ya, işte size kaynak!

Özetle; "Büyük Konut Hamlesi" diye sunulan ve maalesef seçim yatırımı olduğu açık olan TOKİ projesinin hiçbir yaraya merhem olmayacağı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Üzülerek söylüyorum bunu, yoksa bu gibi projeler mutlaka tatbik edilmeli. Konut problemi çözülmeden bir ülkede huzur ortamı sağlanamaz. Herkes kendi evinde rahat ve huzur içinde yaşayabilmeli. 20 yıllık bir iktidar hâlâ büyük vaatlerle insanların desteğini almaya çalışıyor.

Biz Saadet Partisi olarak, iktidarımız döneminde; "insan onuruna yaraşır" konut sahipliğini her vatandaşımız için erişilebilir kılmakta kararlıyız. Biz karar verdiğimiz zaman, bunu yaparız. Yapamayacağımız işi de yapacağız diye söz vermeyiz. İşte o zaman, sosyal devlet nasıl olurmuş, gerçek anlamda sosyal projeler nasıl yapılırmış ve dahası vatandaşlarımızın alım gücü yükseldiği takdirde kendi imkanlarıyla nasıl ev sahibi olabilirlermiş bu arkadaşlar da öğrenecekler”

Ekonomi yönetiminin duvara tosladığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hala ekonomist olduğu iddiasını ısrarla tekrarladığını anlatan SP İl Başkanı Cıdık, artık vatandaşın iktidardan ümidini kestiğini, ekonomik verilerin her geçen gün daha da kötüye gittiğini, temel ihtiyaç maddelerine zam üstüne zam geldiğini, dış ticaret açığının giderek arttığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının sürekli gerilediğini, ülkenin ciddi bir döviz darboğazına girme riski bulunduğunu, her durumda iktidarın lastik gibi esnek ahlak anlayışı ile U dönüşü yapabildiğini ve 6’lı masanın bu sorunları çözmek için birarada olduğunu dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

