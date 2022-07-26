Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR)’nün 2018 yılı ortası verilerine göre listenin başında 3 milyon 621 mülteci ağırlayan Türkiye’nin geldiğini kaydeden Yıldıran, “Türkiye’yi sırasıyla Pakistan (1,4 milyon), Uganda (1,13 milyon) takip ediyor. Avrupa’dan listeye giren tek ülke 4. sıradaki Almanya. Bu ülke 1 milyon 21 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Listedeki diğer ülkeler ise şöyle: İran (979 bin), Lübnan (974 bin), Bangladeş (943 bin), Etiyopya (920 bin), Sudan (908 bin) ve Ürdün (705 bin).

Bu listeye ve rakamlara dikkatlice bakıldığında 2018 yılı itibariyle listede ilk 10 ülke Almanya haricindeki ülkeler savaş, çatışma ve iç karışıklık olan bölgelerinde bulunan ülkeler. Yani ülkelerinden kaçan insanlar zenginlik ve refah için değil, hayatlarını kurtarmak için göç etmek zorunda kalan insanlar olduğunu rakamlar açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Aynı raporda Türkiye’ye gelen mültecilerin %15’ini Iraklıların oluşturduğunu ve Türkiye’den göç eden mültecilerin de yine %23,9’ununun Iraklılar olduğunu belirten Yıldıran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yani Türkiye’ye göç ederek hayatını kurtaran mülteciler refah arayışı için Türkiye’de kalmıyor. Refah arayışını için Türkiye’yi bir durak olarak kullanıyor.

Listede Avrupa’daki tek ülke Almanya ise kabul edilen göçmenler ile ilgili çeşitli aşamaları şart koşuyor.

2021 yılında tüm Avrupa sadece 267.360 kişiyi olarak sığınmacı kabul etti. 2022’de bu rakam artacak çünkü Ukrayna-Rusya savaşından ötürü 3,8 milyon Ukraynalı Avrupa’ya göç etti.

ABD’de ise sığınmacı kabulü konusunda 2021 yılında toplan 11 bin göçmen kabulü yaptı. Ayrıca Ukrayna savaşından sora 100 bin Ukraynalı kabul edeceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye’den ABD’ye yönelik düzensiz göçte rekor artış olduğu resmi rakamlara göre 2022 yılının ilk beş ayında 11 bin 827 Türk vatandaşı Meksika sınırından ABD’ye geçerek teslim oldu. Gidenlerin büyük kısmı yola Çorum ve Ağrı’dan çıktı. Bu rakam 2021 yılı boyunca 5 bin ile sınırlıydı. Yani bırakın mültecileri artık kendi vatandaşlarımız dahi kendi ülkemizde refah arayışında değiller.

Avrupa kendi değerlerini erozyona uğratacağı korkusu ile bu göçmenlik mevzusuna gayri insani olarak yaklaşıyor. 2020 yılında TSK’nın terörist gruplar için başlatmış olduğu İdlip harekatı sırasında Türkiye, Yunanistan sınırını açmış ülkenden bir anda yüzbinlerce mülteci sınıra akın etmiş ve Yunanistan’ın insanlık dışı muamelesi ile geri çevrilmişti.

Ayrıca İngiltere’de yaşanan son olay ise hem devletimiz hem milletimiz adına onur kırıcı bir hal almıştır. İngiltere Başbakanı Boris Johnson un istifasının ardından başbakan adaylarından İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss seçilmesi halinde göçmenleri Türkiye’ye gönderme vaadinde bulundu İngiltere buna benzer bir anlaşmayı daha önce Ruanda ile yapmıştı.

Tüm bu hadiseler gösteriyor ki Türkiye sığınmacılar için bir bekleme odası bir durak veya Avrupa için kendi kültürünü korumak için kullanılan bir kalkan, bir sınır karakolu vazifesinde.

Yukarıda belirtilen ve raporlar, rakamlar ve olaylar göstermektedir ki bırakın yabancılar için zenginlik ve cazibe merkezi olmayı Türkiye kendi vatandaşları için bile bile bu kriterleri karşılayamıyor.” (Haber Merkezi)

