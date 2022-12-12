Çorum FK’ya verdiği destekle kırmızı-siyahlı taraftarların gönlünde taht kuran Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, deplasmanda 0-0 biten Isparta 32 Spor maçından sonra yaptığı açıklamada, 1 puanın çok değerli olduğuna dikkat çekerken, takıma olan güvenini yineledi.

Dere, Isparta maçından sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her takımın birbirinden puan alabildiği bir grupta ve ilk üç sıradaki takımların puan kaybettiği bir haftada, galibiyet tabii ki çok güzel olurdu. Ama, yenemiyorsan yenilmeyeceksin.

Gelecek hafta, sahamızda alacağımız bir galibiyet ile devre arasına girer, takıma yapılacak takviyelerle de ikinci devrede liderliği devralırız Neticede, liderle sadece 1 maç, yani 3 puan mesafedeyiz.

Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve muhteşem taraftarlarımız el ele… Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcısı Dere’nin yaptığı bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

