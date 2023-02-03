Alınan bilgiye göre İnönü Caddesi Terminal Kavşak’ta Mustafa K., idaresindeki 55 SG 696 plakalı otomobil ile Abdulkadir Ş., idaresindeki 34 G 5019 idaresindeki otomobil ve Menderes K.’nın kullandığı UU 225 HH plakalı TIR çarpıştı.

Kazada savrulan araçlardan biri yolun karşısına geçmeye çalışan Meral A.’ya çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya Meral A. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Berkay S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile orta refüjde bulunan ağaçlarf zarar gördü, yol kısmen kapandı.

Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.