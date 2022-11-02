Sedat Ç. (36) idaresindeki 19 EP 494 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 YB 6841 plakalı otomobil Çorum- Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi mevkiinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kazada 19 EP 494 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Sedat Ç., Serap Ç.(32), Ömür Su Ç.(6) ve Niyazi B. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Serap Ç. ve 6 yaşındaki kızı Ömür Su Ç. ile Niyazi B., kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Serap Ç.’nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.



