Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

E.Y.’nin kullandığı otomobil ile E.F.B.’nin kullandığı otomobil, İskilip’ten Çorum istikametine seyir halindeyken Hacıbey Köyü yol ayrımında çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan C.Y., H.İ., L.K., E.İ ve E.İ., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.