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Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin H. idaresindeki 19 RD 400 plakalı otomobil ile Sabri U. idaresindeki 05 EH 074 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Sabri U. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Güler P. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.