Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar 19. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yüksel Ö. idaresindeki 19 KP 118 plakalı otomobil, Önder S. idaresindeki 19 CY 685 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yüksel Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.