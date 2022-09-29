Olay, Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.G.(24), doğum günü kutlamasında bir süre eğlendikten sonra ayrıldı.

Daha sonra sokak üzerinde düzenlenen kutlama yerine elinde pompalı tüfekle tekrar gelen O.G., önce havaya sonrada eğlenenlere ateş ederek yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bilinen yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüfekten çıkan saçmalarla ayak ve bacaklarından vurulan S.G.(24) ve S.Ç.(44), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaralama olayını gerçekleştiren O.G., yaralı yakınları tarafında yakalanarak darp edildi. Daha sonra olay yerinde kaçan şüpheli, suç aleti tüfekle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.