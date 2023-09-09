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Edinilen bilgiye göre, iki gün önce hastaneye gideceğini söyleyerek Pınarçay köyündeki evinde ayrılan Bahri Balcı (75) bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istediler. Ailesinin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri il genelinde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları neticesinde kaybolduğu gün saat 14.20 civarlarında Osmancık Belediyesi karşısında bulunan Hanımeli gözleme isimli işyerinin önünde görüldüğü tespit edildi. Devam eden arama çalışmalarının sonucunda kayıp olarak aranan Bahri Balcı ilçede bulundu.

Çorum otobüs terminalinden bindiği minibüs ile Osmancık ilçesine gittiği belirlenen Bahri Balcı'nın kayıp olduğu iki gün nerede kaldığı ve neler yaptığı öğrenilemezken, yaşlı adamın ilçeye gelen damadına teslim edildiği bildirildi.