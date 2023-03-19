Alınan bilgiye göre A.Ç.(21), S.S.(23) ve E.Ç.(21), Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde daha önceden husumet yaşadıkları U.E.(21) ve S.K.(21)’in içerisinde bulunduğu otomobile ateş açtı. U.E ve S.K.’nın açılan ateşe karşılık vermeleri üzerine S.S., vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı S.S., arkadaşlarının yardımı ile Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen A.Ç. ile E.Ç.’yi göz altına alırken, silahlı çatışmaya karışan ve olay yerinde firar eden U.E. ve S.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.