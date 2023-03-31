Türkiye’de Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi. Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azalırken, ithalat yüzde 10,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın azaldığı ve ithalatın ise artığı Şubat ayında Çorum’da 95,7 milyon dolar ihracat yapılırken, 609.4 milyon dolarlık ise ithalat yapıldı. Böylece iki aylık ihracat 215 milyon 176 bin dolara, iki aylık ithalat ise 1 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında bölge illerinden Samsun’da 71,4 milyon dolarlık ihracat 55.2 milyon dolarlık ithalat; Tokat’ta 1,8 milyon dolarlık ihracat, 2,4 milyon dolarlık ithalat; Amasya’da ise 12,7 milyon dolarlık ihracak, 3.3 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 44.1 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarken, iki aylık dönemde artış yüzde 44,1 oldu. Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 77,3 oldu. Ayrıca Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.

(Haber Merkezi)

