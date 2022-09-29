Stajlarını tamamlayan Av. Akın Töremiş ile Av. Nurcan Karagöz için Baro tarafından yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere yeni avukatlar Akın Töremiş ve Nurcan Karagöz’ün stajlarını yanında yaptıkları avukatlarla ailelerinin katıldığı törende yemin ederek ruhsatını alan genç isimler mesleğe adım attı.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı; aralarına yeni katılan avukatları tebrik ederek başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

