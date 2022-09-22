Stajlarını tamamlayan Av. İren Çağlan Çetinyılmaz ve Av. Oğuzhan Uysal için Baro tarafından yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere yeni avukatlar İren Çağlan Çetinyılmaz ve Oğuzhan Uysal’ın stajlarını yanında yaptıkları avukatlar ile ailelerinin de katıldığı törende avukatlık yeminini yaparak ruhsatını alan genç isimler mesleğe adım attı.



Törende konuşan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı; aralarına yeni katılan avukatları tebrik ederek başarılar diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

