Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde Yaşar K, aralarında daha önce husumet bulunan akrabaları Aydın K. ve Kadir K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Aydın K. ve Kadir K, tabancayla ateş ederek Yaşar K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İki zanlının peşinden giden Yaşar K'nin oğlu Behlül K. ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki Pınar Hanım Parkı girişinde karşılaştığı zanlıların annesi Perihan K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, silahlı kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın cebinden çıkarttığı silahla iş merkezinden çıktığı ve hasımlarına ateş açtığı görülüyor.

(AA-İHA)