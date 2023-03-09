Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, 27 Ocak 2022'de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kalkan tebliğ, belirtilen bazı tarım ürünlerinin kati ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığını yetkili kılıyordu. Söz konusu tarım ürünleri arasında, domates (taze veya soğutulmuş) başta olmak üzere, büyükbaş ile koyun ve keçi etleri, sakatatlar, kümes hayvanlarının et ve sakatatları, tereyağı, tavuk yumurtaları, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, bezelye, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, pirinç, buğday ve mısır unu, buğday ve mısır irmiği, aşurelik buğday, soya yağı, zeytinyağı, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu ve yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı, margarin, bulgur, karma yem ile süt ve krema yer alıyordu.

Tebliğin yürürlükten kaldırılması, Tarım ve Orman Bakanlığının domates ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararının da kaldırılması anlamına geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığından da 81 il tarım ve orman müdürlüğüne yollanan yazıda, domates için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığı bildirilerek, bu kapsamda, domates (taze/soğutulmuş) ihracatı için bitki sağlık sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı ifade edildi.

(AA)

